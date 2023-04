Prasówka tygodniowa z 30.04.2023 w Szklarskiej Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Miłośnicy pięknych widoków z pewnością będą zachwyceni nową atrakcją turystyczną w Giżycku. Już na początku maja udostępnione zostanie koło widokowe o wysokości aż 12 pięter, które znajduje się w lunaparku Bajka przy plaży nad jeziorem Niegocin. To doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy chcą podziwiać urokliwe krajobrazy Mazur.

Już 27 kwietnia 2023 otwarcie nowej platformy widokowej na Gomólniku Małym. Dzięki nowej infrastrukturze turystycznej Gmina Głuszyca pod Wałbrzychem ma szansę stać się turystycznym hitem na skalę Dolnego Śląska, bo obok Gomólnika są też ruiny zamku Rogowiec, najwyżej położonego w Polsce. Wkrótce połączy je nowy szlak turystyczny. Zobaczcie, jakie widoku można podziwiać z nowej platformy widokowej. Podpowiadamy też, jak do niej dotrzeć. ZDJĘCIA i WIDEO; Dariusz Gdesz

Majówka 2023 już za chwilę. Większość z nas już się umawia na grilla z przyjaciółmi czy piknik w plenerze. Na długi weekend mamy wiele różnych pomysłów, ale każdy chce spędzić przynajmniej jeden dzień na łonie natury. Podpowiadamy, jakie akcesoria przygotować, żeby majówkowy relaks był wyjątkowy i niezapomniany. Zobacz, co oprócz jedzenia i grilla warto zabrać ze sobą w plener w czasie długiego weekendu.

Nad Bałtykiem czeka wiele wspaniałych atrakcji turystycznych, które przyciągają turystów z całej Polski. Wiele z nich jest idealnych na majówkę, kiedy to pogoda zazwyczaj jest już na tyle dobra, żeby cieszyć się tym, co ma do zaoferowania morze i okolice.