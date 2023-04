Tygodniowy przegląd prasy 23.04.2023: Szklarska Poręba, 16.04-22.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szklarskiej Poręby

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 23.04.2023. 16.04 - 22.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pamiątki na komunię to istotny element tej rodzinnej uroczystości. Pierwsza komunia to ważne wydarzenie w życiu dziecka, które pozwala mu w pełni uczestniczyć we mszy. Zgodnie z tradycją pociecha otrzymuje z tej okazji od chrzestnych i zaproszonych gości symboliczne upominki. Zwyczajowo wręcza się pamiątki komunijne nawiązujące do wiary, jednak coraz częściej prezentem stają się pieniądze czy elektroniczne gadżety. Zobacz, co kupić dziecku z okazji pierwszej komunii świętej.

Oto 10 dolnośląskich miejscowości, w których gęstość zaludnienia jest największa. Dane pochodzą z portalu polskawliczbach.pl i opierają się na statystykach Głównego Urzędu Statystycznego. Rozbieżności w poszczególnych regionach są duże. Największą gęstość zaludnienia ma województwo śląskie - 361 os/km2, a najmniejszą województwo podlaskie - 58 os/km2.