Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Szklarskiej Porębie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

„Pić trzeba umieć” – to zdanie słyszało zapewne wielu z nas. W tych prostych słowach zawarta jest prawda. Różne spotkania towarzyskie zakrapiane są alkoholem, a picie go może skończyć się niekoniecznie tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Poznaj 6 najczęstszych błędów, jakie popełniamy, pijąc alkohol. Nawet nie wiesz, jak bardzo możesz się mylić!

"Uwielbiam ten tekst, on się chyba nigdy nie zestarzeje" - mówi w jednym z odcinków "1670" Jan Paweł Adamczewski - w tej popisowej roli wystąpił Bartłomiej Topa. Takich cytatów satyryczny serial komediowy osadzony w późnym baroku ma bardzo dużo. I choć można go oglądać na platformie Netflix od 13 grudnia 2023, to już dziś dzięki obsadzie, błyskotliwym dialogom i tekstom zyskującym miano kultowych o obrazie jest głośno. Wybraliśmy najlepsze teksty z serialu "1670". Poznajcie je i zobaczcie zdjęcia!

Każdy, kto mieszka w Wałbrzychu wie, gdzie stoi najbardziej oświetlony dom i posesja w mieście rodem z filmu W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju. W kultowej komedii, Chavy Chase wcielające się w rolę głowy rodziny Clarka Griswolda oświetla swój dom na Boże Narodzenie 25 000 światełek, a jego dzieło widać nawet z kosmosu. Wałbrzyscy Griswoldowie chcą mieć dwa razy więcej światełek. Kibicują im mieszkańcy

W ciężkim stanie bez kontaktu były ofiary zatrucia czadem w Wałbrzychu, do którego doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Wałbrzychu. Po matkę i jej 10-letniego syna przyleciały dwa śmigłowce LPR. Ich stan jest ciężki. O dramacie zawiadomił służby bliski ofiar, który nie mógł dostać się do mieszkania. Tego samego dnia do tragedii doszło także we Wrocławiu. Tam przez tlenek węgla zginęła jedna osoba, dwie są w szpitalu.