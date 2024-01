Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Szklarskiej Porębie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szklarskiej Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „W Świeradowie Zdroju skradziono pojazd typu kamper. Właściciel prosi o pomoc”?

Przegląd grudnia 2023 w Szklarskiej Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W Świeradowie Zdroju skradziono pojazd typu kamper. Właściciel prosi o pomoc Do kradzieży kampera doszło na Dolnym Śląsku 30 grudnia w godzinach 14.30-19.30. Pojazd zaparkowany był nieopodal stacji kolei gondolowej w Świeradowie Zdroju. 📢 Zima na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Bajeczne widoki, za którymi tęsknimy. Zamek czynny także w Sylwestra i Nowy Rok ZDJĘCIA Zamek Grodno góruje nad Zagórzem Śląskim oraz znajdującą się tam tamą i Jeziorem Lubachowskim. Położony na stromej górze Choina 450 m n.p.m. jest celem wycieczek licznych turystów odwiedzających to miejsce. W zimowej odsłonie wygląda po prostu bajecznie. Tęsknimy za tymi widokami, zobaczcie zdjęcia z lotu ptaka Michała Jabłońskiego. Zamek można zwiedzać w Sylwestra i w Nowy Rok!

📢 Griswoldowie z Wałbrzycha będą mieć dwa razy więcej światełek niż Chevy Chase w kultowym filmie o świętach w krzywym zwierciadle. Mamy WIDEO Każdy, kto mieszka w Wałbrzychu wie, gdzie stoi najbardziej oświetlony dom i posesja w mieście rodem z filmu W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju. W kultowej komedii, Chavy Chase wcielające się w rolę głowy rodziny Clarka Griswolda oświetla swój dom na Boże Narodzenie 25 000 światełek, a jego dzieło widać nawet z kosmosu. Wałbrzyscy Griswoldowie chcą mieć dwa razy więcej światełek. Kibicują im mieszkańcy

Prasówka styczeń Szklarska Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szklarskiej Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zatrucie czadem w Wałbrzychu. Dwa śmigłowce LPR ratowały mamę i jej syna w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. We Wrocławiu czad zabił W ciężkim stanie bez kontaktu były ofiary zatrucia czadem w Wałbrzychu, do którego doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Wałbrzychu. Po matkę i jej 10-letniego syna przyleciały dwa śmigłowce LPR. Ich stan jest ciężki. O dramacie zawiadomił służby bliski ofiar, który nie mógł dostać się do mieszkania. Tego samego dnia do tragedii doszło także we Wrocławiu. Tam przez tlenek węgla zginęła jedna osoba, dwie są w szpitalu.

📢 Marzyłeś o tych kultowych przedmiotach z PRL-u? Sprzedają je Dolnoślązacy. Może pora, by zrobić prezent? Niesamowite przedmioty PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego uroku i designu poszukujemy dla ozdoby oraz dlatego, że wiążą się z nimi cenne dla nas wspomnienia. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie, może zechcecie zrobić sobie, lub bliskiej osobie, z nich prezent. 📢 Magiczna świąteczna wioska w Jaszkowej Dolnej na Dolnym Śląsku. Migocze tysiące bożonarodzeniowych światełek. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!

📢 Tajemniczy i zapomniany obiekt w lesie. Poznajmy jego historię Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Mieszkańcy Szklarskiej Poręby zrozpaczeni i oburzeni. Ktoś zastrzelił Bartka, oswojonego jelenia, który przechadzał się po mieście Jeleń Bartek był atrakcją miasta pod Szrenicą. Dorodne zwierzę można było spotkać na ulicach Szklarskiej Poręby. Jeleń nie bał się ludzi. Podchodził pod domostwa. Wczoraj (17.12) ktoś go zastrzelił. Sytuację opisał jeden z mieszkańców domu, pod którym doszło do tragedii. Reakcje były natychmiastowe. "Popłakałam się z żalu", "jaki zwyrodnialec mógł to zrobić"?- ludzie nie kryją swojego oburzenia i płaczą za Bartkiem.

📢 Zamek Książ otrzymał z prywatnej kolekcji potomka księżnej Daisy zdjęcia, których nigdy nie pokazano publicznie ZDJĘCIA, WIDEO Dzisiaj, 11 grudnia Zamek Książ w Wałbrzychu zaprezentuje oficjalnie odnowione Apartamenty Księżnej Daisy. Ten historyczny moment zbiega się z prezentacją prywatnego archiwum rodziny Hochbergów. To ponad dwa tysiące skanów zawierających zdjęcia, listy oraz dokumenty zarówno państwowe, jak i prywatne, które rzucają światło na bogatą historię tej niezwykłej rodziny. Wiele z nich zostanie upublicznionych. 📢 Pogrzeb Gabriela Seweryna. Został pochowany swoim ulubionym, czerwonym futrze. Zdjęcia Ostatnia droga 56-letniego Gabriela Seweryna, gwiazdy „Królowych Życia”. W pogrzebie głogowiania, oprócz bliskich i przyjaciół wzięli też udział znajomi z planu popularnego telewizyjnego programu TTV. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze, które sam uszył. 📢 Najpiękniejsze schroniska górskie w Polsce: zachwycające widoki, pyszna kuchnia. 5 magicznych miejsc, które musicie odwiedzić Planując weekendową wycieczkę w góry - Tatry, Karkonosze czy Beskidy - koniecznie uwzględnijcie wizytę w jednym z tamtejszych schronisk górskich. To naprawdę magiczne miejsca, które mogą was niejednym zaskoczyć i zachwycić! W galerii poniżej przedstawiamy 5 najpiękniejszych i najbardziej unikalnych schronisk górskich w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? Przekonajcie się!

📢 Tragiczny pożar na Dolnym Śląsku. Ściana zawaliła się na strażaków, więcej rannych i zagrożenie! - wideo - aktualizacja Dziś (5 grudnia) po godz. 6 rano w Błażkowej w gminie Lubawka (powiat kamiennogórski) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Niestety, podczas działań gaśniczych na ratowników zawaliła się ściana. Trzej mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Mamy nowe wieści z miejsca zdarzenia, obrażenia odniósł czwarty strażak. Spalona ruina nadal groźna!

📢 Żywe szopki w Polsce 2023. W których miastach będzie można je podziwiać? To wspaniała atrakcja na Boże Narodzenie Żywe szopki to jedne z najwspanialszych atrakcji świątecznych. By móc podziwiać te najpiękniejsze, turyści przemierzają często setki kilometrów. Przyjrzeliśmy się popularnym kierunkom na święta w Polsce i sprawdziliśmy, czy w 2023 roku będzie można podziwiać tam niesamowite szopki bożonarodzeniowe.

📢 Ostatnie pożegnanie Daniela Chojnackiego. Prezes GOPR odszedł zbyt wcześnie! Dzisiaj (4 grudnia) na "starym" cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze spoczął Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, organizator festiwali biegowych, były oficer rowerowy Wrocławia. "Danka" żegnała rodzina, przyjaciele, znajomi, miłośnicy gór i samorządowcy. 📢 Stroiki świąteczne na drewnie to hit na Boże Narodzenie 2023. Piękna dekoracja za grosze. Zobacz, jak zrobić stroik na plastrze drewna Świąteczne Stroiki na drewnie DIY to pomysł na wyjątkową dekorację domu, tarasu czy grobów na Boże Narodzenie. Możemy stworzyć w kilka chwil modne kompozycje z roślin żywych, sztucznych i suszonych w towarzystwie świątecznych ozdób. Zobacz w galerii zdjęć pomysły na piękne stroiki na drewnie, które możesz zrobić samodzielnie, nie wydając ani grosza. Takie nietuzinkowe świąteczne dekoracje pięknie ozdobią stół, parapet, portal kominkowy czy komodę.

📢 Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia) we Wrocławiu doszło do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez mężczyznę, którego przewozili radiowozem. Napastnik uciekł. Został zatrzymany i aresztowany w sobotę (2 grudnia) rano. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

📢 Tradycje Bożonarodzeniowe w Osieku. Tłumy, wspaniała muzyka, przepyszne jedzenie FILM Jedna z większych Świetlic w Gminie Lubin nie była w stanie pomieścić wszystkich chętnych na spróbowanie przepysznych potraw świątecznych, które startowały w konkursie na najsmaczniejszą w Gminie Lubin. Jeszcze czas na święta, ale wtedy czuć było, że zbliżają się szybkimi krokami. 📢 Uwaga. Wykoleił się pociąg na trasie Wałbrzych - Kłodzko. Trasa jest nieprzejezdna. Zobacz wideo i zdjęcia Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek, 1 grudnia br. w Nowej Rudzie. Jadący w kierunku Wałbrzycha szynobus należący do Kolei Dolnośląskich wykoleił się na łuku torów leżących w Nowej Rudzie. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany na tej trasie. Skład blokuje tory.

