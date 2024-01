Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Szklarskiej Porębie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Budowa wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu jest już na ostatniej prostej. 37,5-metrowej konstrukcji brakuje jeszcze m.in. zwieńczenia z ostatnim tarasem, dachem oraz siatki okrywającej. Inwestor i wykonawca opowiedzieli o trwających pracach i zapowiedzieli otwarcie wieży. Zobaczcie zdjęcia z szczytu konstrukcji przed montażem ostatnich elementów!

E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.