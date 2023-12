Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Szklarskiej Porębie. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szklarskiej Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paraliż kolei na Dolnym Śląsku. Duże opóźnienia pociągów w regionie wałbrzyskim przez awarię na dworcu Wrocław Główny”?

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Paraliż kolei na Dolnym Śląsku. Duże opóźnienia pociągów w regionie wałbrzyskim przez awarię na dworcu Wrocław Główny 9 grudnia 2023, w przeddzień wprowadzenia największych zmian w rozkładzie pociągów Dolny Śląsk boryka się z niemałymi trudnościami na kolei. Awaria zasilania w stacji Wrocław Główny rzutuje na kursowanie pociągów w całym regionie. Poranne pociągi przez Wałbrzych do Szklarskiej Poręby przyjechały kilkadziesiąt minut spóźnione... 📢 Pogrzeb Gabriela Seweryna. Został pochowany swoim ulubionym, czerwonym futrze. Zdjęcia Ostatnia droga 56-letniego Gabriela Seweryna, gwiazdy „Królowych Życia”. W pogrzebie głogowiania, oprócz bliskich i przyjaciół wzięli też udział znajomi z planu popularnego telewizyjnego programu TTV. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze, które sam uszył.

📢 Swojskie wędliny na święta prosto od rolnika. Ten smak dopełni bożonarodzeniowe menu. Ile kosztuje kiełbasa w grudniu 2023? Za oknem biało i mroźno, w polskich domach trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Choć u większości rodzin na wigilijnej wieczerzy nie będzie mięsa, to już pierwszego i drugiego dnia świąt półmiski z pewnością zapełnią się wędlinami i pieczeniami. Prawdziwa, wyrazista w smaku kiełbasa to klasyk. Ile trzeba zapłacić za wyrób od rolnika? Lokalni producenci kuszą ofertami.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Szklarska Poręba: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szklarskiej Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najpiękniejsze schroniska górskie w Polsce: zachwycające widoki, pyszna kuchnia. 5 magicznych miejsc, które musicie odwiedzić Planując weekendową wycieczkę w góry - Tatry, Karkonosze czy Beskidy - koniecznie uwzględnijcie wizytę w jednym z tamtejszych schronisk górskich. To naprawdę magiczne miejsca, które mogą was niejednym zaskoczyć i zachwycić! W galerii poniżej przedstawiamy 5 najpiękniejszych i najbardziej unikalnych schronisk górskich w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? Przekonajcie się!

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Nie ma żadnych oznaczeń. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Lodowisko w Jeleniej Górze oficjalnie otwarte. Znajdź się na zdjęciach! W dniu św. Mikołaja, tj. 6 grudnia 2023 r. mieszkańcy Jeleniej Góry doczekali się otwarcia lodowiska. W poprzednich latach sporadycznie mieli okazję korzystać z dwóch "białych orlików", ale w końcu wybudowano lodowisko, które ma funkcjonować przez niemal pół roku. 📢 Tragiczny pożar na Dolnym Śląsku. Ściana zawaliła się na strażaków, więcej rannych i zagrożenie! - wideo - aktualizacja Dziś (5 grudnia) po godz. 6 rano w Błażkowej w gminie Lubawka (powiat kamiennogórski) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Niestety, podczas działań gaśniczych na ratowników zawaliła się ściana. Trzej mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Mamy nowe wieści z miejsca zdarzenia, obrażenia odniósł czwarty strażak. Spalona ruina nadal groźna!

📢 Ostatnie pożegnanie Daniela Chojnackiego. Prezes GOPR odszedł zbyt wcześnie! Dzisiaj (4 grudnia) na "starym" cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze spoczął Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, organizator festiwali biegowych, były oficer rowerowy Wrocławia. "Danka" żegnała rodzina, przyjaciele, znajomi, miłośnicy gór i samorządowcy. 📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

📢 Zbierają pieniądze na odbudwę wieży sanatorium dr. Brehmera w Sokołowsku, najpiękniejszej dolnośląskiej wsi 2023 Piękna wieża w Sokołowsku potrzebuje pilnej naprawy, podobnie jak dach sanatorium doktora Brehmera. Od 2007 roku zabytek ratuje Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ. Kompleks został zniszczony w 2005 roku przez pożar. Fundacja stworzyła tam Międzynarodowe Laboratorium Kultury z Archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

