Przegląd prasy z tygodnia 16.04.2023. Co działo się w Szklarskiej Porębie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przedziwna sytuacja miała miejsce w świąteczny weekend w parku Tołpy we Wrocławiu. Nagrał ją jeden z mieszkańców miasta. Na nagraniu widać biegającą nago kobietę, która krzyczy, wskakuje do wody, goni spacerujących i ucieka przed policjantami. Obejrzyjcie film poniżej.

Wielkopolska nie słynie ze swoich zamków tak, jak Małopolska, Pomorze czy Śląsk. A jednak i tutaj znaleźć można wiele niesamowitych zamków i twierdz, mających do opowiedzenia niezwykłe historie. Czy wiecie, który zamek w Wielkopolsce był bohatersko broniony przed Szwedami, który przerobiono na browar albo gdzie straszy duch kobiety, wychodzącej z obrazu? Albo który zamek jest najmłodszy i zarazem najbardziej kontrowersyjny? Przedstawiamy 13 niesamowitych zamków Wielkopolski w sam raz na weekendową wycieczkę pod Poznaniem.

Małopolska to region, w którym można znaleźć wiele urokliwych lasów, idealnych do spędzenia wolnego czasu. Warto wybrać się na wycieczki po malowniczych terenach, gdzie wśród pięknej przyrody można odpocząć od zgiełku miasta. Sprawdzamy 9 najciekawszych atrakcji małopolskich lasów idealnych na majówkę.

Podagrycznik to popularna roślina. Najczęściej traktujemy ją jak chwast i próbujemy się jej pozbyć, ale trzeba wiedzieć, że ten gatunek jest również jadalny i smaczny, ma także pewne właściwości korzystne dla zdrowia. Radzimy, jak wykorzystać podagrycznik, ale podpowiadamy też, jak pozbyć się go z ogrodu, gdy staje się zbyt uciążliwy.

Na ruch zawsze jest dobry moment. Niezależnie od wieku, statusu materialnego, kondycji czy wiedzy na temat sportu. O tym powinny pamiętać nie tylko dzieci, ale także ich nauczyciele i rodzice, którzy od małego mogą szczepić ducha różnych form aktywności fizycznej. Dla młodzieży dobrym krokiem do zwiększenia porcji ruchu w swoim życiu może być dołączenie do „Drużyny Energii”. Na czym polega akcja? Dlaczego warto wziąć w niej udział?

Tych kobiet i mężczyzn poszukuje policja w całej Polsce za stręczycielstwo. Innymi słowy mówiąc za zmuszanie innych do uprawiania prostytucji. Dane pochodzą ze strony policja.gov i są aktualne na dzień 10.04.2023

