Prasówka tygodniowa z 9.04.2023 w Szklarskiej Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Skorupki jaj najczęściej po prostu wyrzucamy, a to błąd. Warto je wykorzystać do przygotowania domowego nawozu, który odżywi rośliny. Przyda się przede wszystkim do nawożenia warzyw oraz roślin ogrodowych. Nawóz ze skorupek jest łatwy do przygotowania, a można go zrobić na kilka sposobów. Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszystkie rośliny go lubią. Sprawdź, jak zrobić i stosować nawóz ze skorupek jajek.

Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi.