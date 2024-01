Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Szklarskiej Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc?

40 nowych policjantów, w tym 16 kobiet ślubowało. Wzmocnią kadry dolnośląskiej policji. Akty ślubowania policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, a w uroczystości oprócz kadry kierowniczej i nowych funkcjonariuszy, brali udział najbliżsi i rodziny nowych adeptów policyjnych.

Po mroźnej nocy, 10 stycznia 2024 o poranku na dolnośląskich torach duże utrudnienia. Przez zerwaną trakcję odnotowano utrudnienia w ruchu. Koleje Dolnośląskie prezentują listę linii kolejowych, którymi poranny dojazd do pracy i szkoły może dziś znacznie się opóźnić. O godz. 14, po zakończonych naprawach sieci, pociągi są opóźnione, odwołane i działa komunikacja zastępcza.

Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

Skórzane spodnie to idealny wybór dla każdej kobiety, która chce wyglądać atrakcyjnie. To właśnie ten materiał podkreśla kobiece atuty, ale może także je uwypuklić. Jeśli szukasz alternatywny dla cygaretek, czy spodni jeansowych postaw na skórę, a my podpowiemy ci, jak nosić spodnie skórzane i komu pasują.