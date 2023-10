Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Szklarskiej Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

CD Projekt RED ogłosił nie lada niespodziankę dla fanów, ponieważ powstanie ekranizacja live action gry Cyberpunk 2077. Co więcej, produkcję stworzy słynne studio Anonymous Content, czyli twórcy hitów Mr. Robot i Detektywa. Sprawdź, co wiadomo o filmie i na jakim etapie jest produkcja.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Szklarska Poręba: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szklarskiej Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wybierasz się w góry jesienią? Nie pozwól, by ominęło cię to niezapomniane widowisko, które jest częścią wspaniałej tradycji. Jesienią górskie tereny mienią się bielą za sprawą... maszerujących owiec. Co to jest redyk? Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.