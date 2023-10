Październik 2023 w Szklarskiej Porębie: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

Wybory parlamentarne 2023 w Polsce przeprowadzone zostaną już niedługo. Sprawdź, kto kandyduje do Sejmu z okręgu numer 1 i z okręgów numer 1, 2, 3 do Senatu. Wszystkie ugrupowania polityczne przedstawiły już swoich kandydatów. Kto pojawił się na listach wyborczych?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szklarskiej Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wrocławscy seniorzy rozpoczęli obchody swojego święta. Inauguracja Dni Seniora odbyła się w weekend kolorowym Marszem Kapeluszy, a "królewska para" odebrała klucze do miasta. Od tej chwili aż do połowy października we Wrocławiu będą trwały Dni Seniora, czyli cykl imprez dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zobaczcie zdjęcia niesamowitych przebrań i kapeluszy w galerii zdjęć.

Maciej Wojtkowiak zaginął. 4 września wyjechał z pracy do sklepu. Od tamtej pory nie a z nim kontaktu. Czy ktoś go widział?

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".

Kiedy przyciąć lawendę? Ten zabieg trzeba wykonywać regularnie, żeby nasza lawenda pięknie kwitła. Robi się to dwa razy w roku. Teraz trzeba pamiętać o letnim cięciu, a kolejne cięcie lawendy czeka nas wiosną. Sprawdź, kiedy dokładnie przycinać lawendę oraz jak to zrobić latem, po kwitnieniu, a jak wiosną.