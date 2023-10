Prasówka 1.10.2023 z całego tygodnia w Szklarskiej Porębie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

Jesienny wianek na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na nietuzinkową dekorację. Warto znaleźć wolne popołudnie i wspólnie z rodziną wykreować jesienną ozdobę, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też komodę w salonie. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu nietuzinkowy wieniec w jesiennym klimacie. To naprawdę proste.

Do pożary w szpitalu w Gryfowie Śląskim w powiecie lwóweckim doszło dzisiaj, 27 września ok. godz. 13.00. Na oddziałach szpitalnych pojawił się gęsty dym. Natychmiast ewakuowano ponad stu pacjentów i personel medyczny. Pierwsi do akcji gaszenia pożaru ruszyli ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego, jak się okazało pracują także jako strażacy!