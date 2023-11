Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szklarskiej Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ludzkie szczątki odkryte niedaleko DPS na Dolnym Śląsku. W mogile bandaże, wenflony i tajemnicze butelki. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd października 2023 w Szklarskiej Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ludzkie szczątki odkryte niedaleko DPS na Dolnym Śląsku. W mogile bandaże, wenflony i tajemnicze butelki. Zobaczcie zdjęcia Na Dolnym Śląsku dokonano niezwykłego odkrycia. Na łące nieopodal Domy Pomocy Społecznej w Starej Bystrzycy odkopano szczątki 31 żołnierzy niemieckich i trzy butelki, w których znajdowały się zrolowane papierowe dokumenty. 📢 Wykopki! Tak kiedyś zbierano ziemniaki. Zobacz, czy chce się wracać do tamtych czasów 21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

📢 Halloween na wesoło, czyli jak to święto postrzegają internauci. Zobacz memy Halloween to święto obchodzone 31 października, które wywodzi się z celtyckiego obrzędu związanego z końcem lata i początkiem zimy. W tym czasie wierzono, że duchy zmarłych wracają na ziemię i trzeba je odstraszyć maskami i ogniskami. W Stanach Zjednoczonych, gdzie święto jest bardzo popularne, zwyczajem jest chodzenie po domach w strasznych kostiumach i zbieranie słodyczy pod hasłem "cukierek albo psikus".

Prasówka listopad Szklarska Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników ze Szklarskiej Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prasówka 29.10.2023 z całego tygodnia w Szklarskiej Porębie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szklarskiej Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Możecie zobaczyć wyjątkowe mauzoleum w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Potomek właścicieli, wielkiego rodu Magnisów żyje, jest misjonarzem!”?

📢 Ceny chryzantem w doniczce 2023. Hurtowo u producenta płacimy mniej. Ile za wielkokwiatowe lub drobne chryzantemy? Trwa szczyt sezonu dla producentów chryzantem, którzy ceny hurtowe mają zdecydowanie niższe od tych sprzedawanych przed cmentarzami. Od kilku lat podbijają nasze ogródki, tarasy i balkony w jesiennych dekoracjach. Kwiat przestał kojarzyć się już tylko z cmentarzem, choć nadal chętnie kupujemy grubo i drobnokwiatowe chryzantemy na 1 listopada. Doniczkowe i cięte, wysokie i karłowe w szeregu kolorów do wyboru. Poznaj ceny chryzantem za doniczkę lub sztukę. 📢 Piękne stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Domek w Karkonoszach na sprzedaż. Stuletni Domek Artysty w Szklarskiej Porębie do kupienia od zaraz. To wyjątkowe miejsce ZDJĘCIA Marzysz o domku w Karkonoszach? Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat. 📢 Dragon Ball powraca! Cudowna informacja dla fanów kultowej kreskówki. Ogłoszono nowy serial anime z Son Goku, Vegetą i resztą bohaterów Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

📢 Stroiki z róż na cmentarz. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek i bukietów z królową kwiatów Stroiki i wiązanki z róż to doskonały pomysł na piękną i elegancką dekorację grobu na Wszystkich Świętych. Możesz wybrać kompozycję ze świeżych kwiatów lub zdecydować się na sztuczne kwiaty, które również bardzo ładnie prezentują się na pomniku. Jeśli szukasz inspiracji na dekorację pomnika, koniecznie zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek z róż. 📢 Niesamowita chmura UFO nad Dolnym Śląskiem widziana 21 października 2023 - zobaczcie zdjęcia! Piękna złota jesień rozpieszczała 21 października mieszkańców Dolnego Śląska błękitem nieba, ciepłem i przyjaznością aury. Tymczasem po południu i przed wieczorem na dolnośląskim niebie pojawił się prawdziwy cykl spektakli. Aktorem jednego z nich było UFO - niesamowita formacja na wieczornym niebie obserwowana w Górach Wałbrzyskich! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Zegary na ścianę – te modele w niezwykły sposób ozdobią twoje mieszkanie. Zobacz najciekawsze i najmodniejsze zegary ścienne Odpowiednio dobrany zegar ścienny może być ciekawą i zarazem praktyczną dekoracją w naszym mieszkaniu. Jeżeli nie masz pomysłu na dekorację pustej ściany, designerski zegar może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Firmy produkujące ścienne zegary oferują szeroki wybór swoich produktów: mogą mieć ciekawe, geometryczne kształty lub przypominać małe dzieło sztuki. Jeżeli nie przepadasz za artystycznymi udziwnieniami, warto zdecydować się na proste modele, które sprawdzą się w minimalistycznych wnętrzach. Zobacz, jak zegar może całkowicie odmienić pozbawione charakteru wnętrze. 📢 Szukasz pomysłu na jesienną wędrówkę? Poznaj najlepsze szlaki prowadzące na Halę Izerską Hala Izerska to niezwykłe miejsce położone w sercu Gór Izerskich, na wysokości 840-880 m n.p.m., w malowniczej dolinie rzeki Izery. Ta urokliwa łąka to idealny punkt na jesienną wycieczkę, gdzie można cieszyć się spokojem, piękną przyrodą i zimnym, świeżym powietrzem. Jak dotrzeć na Halę Izerską i jakie szlaki warto wybrać?

📢 Konkurs orki konnej w Miliczu. To dopiero widowisko, kto najlepiej potrafi zaorać skibę? Zobaczcie FILM, ZDJĘCIA W Piękocinie koło Milicza po raz 14 odbył się "Międzywojewódzki Konkurs Orki Konnej". Był to pierwszy konkurs po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W zawodach wzięło udział 12 oraczy. Osoby, które nie posiadały własnego konia, miały możliwość wypożyczenia go od innych uczestników. 📢 Karol Okrasa w Zamku Książ. Łamał przepisy kuchni Hochbergów ZDJĘCIA, FILM W Zamku Książ gości znany i lubiany kucharz Karol Okrasa. O godzinie 16:00 będzie dzisiaj, 22 października gotował na żywo. Live cooking z Karolem Okrasą jest bezpłatny. Znany kucharz już wczoraj podbił serca gości. W trakcie gotowania na żywo opowiada o ciekawostkach kuchni francuskiej, która nawiązuje do kuchni Louisa Hardouina, nadwornego kucharza rodziny Hochbergów.

📢 Ostrzelana Szkoła Podstawowa nr 21 i przedszkole w Wałbrzychu. Kim jest snajper? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest? 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. Auto zostało zmiażdżone Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy stacji Orlen na węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, z impetem wbił się w naczepę tira. Bus został dosłownie zmiażdżony. Autostrada w kierunku Katowic została zablokowana.

📢 Słynne filmy i seriale jako anime od SI – Harry Potter, Władca Pierścieni, Stranger Things, Gra o tron i nie tylko Sztuczna inteligencja pokazała anime na podstawie słynnych i kultowych produkcji. Wśród nich m.in. Harry Potter, Stranger Things, Diuna, Terminator i Gra o Tron, a także inne tytuły. Zobaczcie sami, ponieważ efekt jest znakomity i takie produkcje spodobałyby się nie tylko fanom tych dzieł. 📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących?

📢 Elżbieta Witek, Robert Kropiwnicki, Marzena Machałek i Zofia Czernow mają tysiące głosów poparcia w okręgu jeleniogórskim. Kto najwięcej? Choć nie policzono jeszcze wszystkich głosów, to już widać, który z kandydatów do Sejmu w okręgu jeleniogórsko-legnickim ma największe poparcie. Rekord może pobić Elżbieta Witek z PiS, marszałek Sejmu i "jedynka" w okręgu jeleniogórsko-legnickim. Kandydatka zdobyła już 46 tysięcy głosów. A to są nadal wyniki cząstkowe. Dobrze sobie radzą także posłanka PiS Marzena Machałek oraz kandydaci Koalicji Obywatelskiej Zofia Czernow oraz Rafał Kropiwnicki. Ile mają teraz głosów? 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Rośnie przewaga PiS nad KO - to dane po podliczeniu 14,81 proc. głosów z obwodowych komisji wyborczych W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

