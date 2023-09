Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Szklarskiej Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W czasach, gdy wyzwania społeczno-ekonomiczne stawiają przed nami coraz więcej trudności, pojawiają się również inspirujące inicjatywy, które przypominają nam, dlaczego warto pomagać. Karkonoska Fundacja łączy siły, by wspólnie działać na rzecz dzieci z Domów Dziecka. Wakacyjne inicjatywy zapewniły dzieciom możliwości wypoczynku na łonie natury, ale również zacieśniły więzi rodzinne w trudnych czasach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szklarskiej Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szklarskiej Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni Seniora we Wrocławiu rozpoczęte! Potrwają aż do połowy października. Tak się bawią, tak się bawią SENIORZY. Zobaczcie zdjęcia i film ”?