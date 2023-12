Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Szklarskiej Porębie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szklarskiej Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem”?

Przegląd listopada 2023 w Szklarskiej Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Co na głowę zamiast czapki? Oto modne zamienniki nakryć głowy. Zobacz, jak w finezyjny sposób możesz nosić szalik Co nosić zamiast czapki zimą? Opcji jest bardzo dużo i każda z nich zagwarantuje ci nie tylko stylowy wygląd, ale i ciepło podczas mroźnych dni. Oto super modne zamienniki nakryć głowy. Spodobają się seniorkom i młodym kobietom. Zobacz nasze propozycje.

📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.

Prasówka grudzień Szklarska Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników ze Szklarskiej Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu w 2023 roku. Wybieracie się? Jesli tak to szykujcie się na spore wydatki Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu od lat budzą niesłabnące zainteresowanie. Ile w 2023 roku zapłacimy za kubek grzanego wina? Jak kształtują się ceny w strefie gastronomicznej? Czy można tam znaleźć rękodzielnicze prezenty, a jeśli tak to ile kosztują? Jarmark wystartował w piątek 24 listopada 2023, a my postanowiliśmy to wszystko sprawdzić. Wybierając się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, warto przygotować gruby portfel.

📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Zobaczcie ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Płonie budynek wielorodzinny w powiecie kamiennogórskim. Trwa akcja gaśnicza, są poszkodowani 25 listopada 2023 w godzinach popołudniowych w Dobromyślu w powiecie kamiennogórskim doszło do pożaru. Płonie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Na miejscu pracuje osiem zastępów strażackich. Jest osoba poszkodowana.

📢 Ktoś podpalił samochód radnego i dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Janusz Pawul wyznaczył nagrodę za informację Najprawdopodobniej podpalenie jest przyczyną pożaru samochodu społecznika, radnego miejskiego z Pieńska i jednocześnie dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, Janusza Pawula. Do pożaru doszło dzisiaj w nocy (21.11), pożar objął także sąsiednie auto i budynek! Janusz Pawul wyznaczył nagrodę za informacje, które pomogą w zatrzymaniu sprawcy. My również apelujemy do Państwa o pomoc. Pan Janusz przez wiele lat był naszym redakcyjnym kolegą. 📢 Coraz bliżej finał konkursu Polska Miss! Zobaczcie nowe zdjęcia kandydatek, które powalczą o koronę i tytuł Miss Finał konkursu Polska Miss i Polska Miss Nastolatek coraz bliżej. Poznajcie kandydatki, które już 24-25 listopada powalczą o koronę i tytuł Miss. Zobaczcie ich wyjątkowe zdjęcia. Macie swoje faworytki?

📢 Sukienka na andrzejki 2023 dla każdej kobiety! Sprawdź propozycje andrzejkowych stylizacji dla dojrzałych pań Sukienka na andrzejki dla dojrzałych pań nie musi być nudna! W sklepach stacjonarnych i internetowych jest spory wybór sukienek, w których poczujesz się elegancko i wyjątkowo. Jest z czego wybierać – kroje, wzory i kolory swoją ilością mogą wręcz przytłaczać. Podpowiadamy, co jest modne i uniwersalne. Taki zakup nie będzie zalegał w szafie i długo posłuży. Zobacz stylizacje Małgorzaty Walewskiej, Urszuli Dudziak i innych gwiazd. 📢 Zima w wielu rejonach Dolnego Śląska! Jeśli chcesz wyruszać na szlak, pamiętaj o odpowiednim sprzęcie i ubiorze Mimo tego, że w kalendarzu mamy jeszcze listopad, w wielu rejonach Dolnego Śląska zapanowała już iście styczniowa pogoda. Mimo tego, że w Karpaczu, Jeleniej Górze czy Świeradowie - Zdroju zimy nie widać, to turyści wybierający się na wyższe partie Karkonoszy muszą pamiętać o odpowiednim sprzęcie i ubiorze - jest ślisko i bardzo zimno.

📢 Alarm w budynku dworca Szklarska Poręba Górna. Ewakuacja. Co się działo w mieście pod Szrenicą? Spokojny listopadowy dzień. Znaczna część pasażerów odjechała chwilę wcześniej pociągiem w kierunku Jeleniej Góry, a nagle w budynku dworca rozlega się alarm! Straż Ochrony Kolei i pracownicy PKP zarządzają ewakuację. Co się wydarzyło w obiekcie, który służy podróżnym korzystającym z oferty przewoźników kolejowych? Czy ktoś ucierpiał? 📢 10 najpiękniejszych widoków w polskich górach. Ranking wskazuje miejsca w Tatrach, Karkonoszach i Beskidach, które wprost zapierają dech! Powstał ranking najpiękniejszych widoków w polskich górach. Internauci wskazali 10 miejsc, w których natura oszołamia i wzrusza, a panoramy to prawdziwa uczta dla oczu. Ranking obejmuje wszystkie polskie pasma górskie. Przekonajcie się, które zakątki zostały uznane za najpiękniejsze w Tatrach, Karkonoszach czy Beskidach. Zgadzacie się z wynikami?

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu. 📢 7 najpiękniejszych zakątków Europy na zimę. Poznaj miejsca, w których obejrzysz zapierające dech w piersiach krajobrazy Jeśli niestraszne wam niskie temperatury, Europa zimą stoi przed wami otworem. Na Starym Kontynencie jest mnóstwo lokalizacji, które o tej porze roku prezentują się naprawdę bajkowo. Oprócz zachwycających krajobrazów kierunki te oferują także wspaniałe atrakcje i zabytki – zobaczcie, dokąd warto udać się w najbliższym czasie.

📢 Dokarmianie ptaków Późna jesień i zima to czas, kiedy wielu z nas zastanawia się nad dokarmianiem ptaków. Może to być również wspaniała okazja do obserwacji zachować tych zwierząt. Jeżeli jednak naszą intencją jest pomoc ptakom, powinniśmy przestrzegać kilku zasad. 📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.

