Marzec 2024 w Szklarskiej Porębie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szklarskiej Poręby najbardziej?

Przegląd lutego 2024 w Szklarskiej Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Świetny koncert Depeche Mode w łódzkiej Atlas Arenie, fani zgotowali muzykom długą owację ZDJĘCIA Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni. 📢 Omiš w Chorwacji – odkryj niezwykłe miasto piratów. 7 miejsc, które warto zobaczyć w dalmatyńskim kurorcie Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.

📢 Wiosna zakrada się na Dolny Śląsk. Ptaki śpiewają radośnie, a tysiące śnieżyc cieszy oko w parku w Postolinie 50 km od Wrocławia Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.

Prasówka marzec Szklarska Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników ze Szklarskiej Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej omijać je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych. 📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym.

📢 Najpiękniejsze polskie schroniska górskie na starych zdjęciach i pocztówkach. Jak wyglądały te kultowe miejsca przed wojną i w czasach PRL? Schroniska górskie mają niesamowity klimat, a gdy ogląda się je na starych zdjęciach i pocztówkach z czasów PRL, sprzed II wojny światowej, a nawet z XIX w., stają się jeszcze bardziej magiczne! Przekonajcie się, jak wyglądało 10 najpiękniejszych, kultowych schronisk górskich w Polsce w czasach naszych rodziców, dziadków i pradziadków dzięki galerii starych zdjęć i pocztówek. Ależ to był klimat!

📢 Witaj zboczeńcu, zapłać to cię nie wydam. Nowa metoda oszustów internetowych Internetowi oszuści wciąż zaskakują swoją kreatywnością. Dostaliśmy od naszego czytelnika informację, że pojawiła się nowa metoda na wyłudzenie niemałych pieniędzy. 📢 Likwidacja Zakładów Porcelany Stołowej Karolina i wielka wyprzedaż pięknej zastawy, kubków, talerzy i misek. Zobaczcie zdjęcia Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk. Warto tam zajrzeć.

📢 Śmiertelny wypadek pod Oławą. Jeden kierowca zginął, drugi jest w stanie ciężkim Dzisiaj (13 lutego) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 455 między Oławą a miejscowością Stary Otok. Około godziny 15 czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jeden z kierowców zmarł na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie. 📢 Protest rolników na Dolnym Śląsku. W Sadach Górnych blokowali rondo, to jeszcze nie koniec ZDJĘCIA Ogólnopolski protest rolników może trwać nawet 10 dni. Dzisiaj w kilku miejscach Dolnego Śląska rolnicy blokowali ruch uliczny. "Sorry, ale tylko tak będziemy słyszani" - głosiły napisy na transparentach. Zobaczcie zdjęcia z protestów na S3 w Sadach Górnych. 📢 Męczą cię wzdęcia i gazy? Zrób nalewkę kminkową. Ta przyprawa ma właściwości lecznicze. Działa zbawiennie na układ trawienia, ale nie tylko Skromna i niezbyt lubiana przyprawa ma wielki potencjał. Kminek wykazuje zbawienne działanie na układ pokarmowy, łagodząc dolegliwości związane z jelitami czy wątrobą. By wykorzystać właściwości zdrowotne kminku, przygotuj łatwą nalewkę z kminku – kminkówkę. Sprawdź przepis, dawkowanie przeciwwskazania. Zobacz, jak działa nalewka kminkowa i na jakie dolegliwości pomaga.

📢 Galeria Victoria w Wałbrzychu liczy w setkach tysięcy złotych utracony zarobek po ewakuacji. Będą konsekwencje dla rodziców? Galeria Victoria w Wałbrzychu wyliczyła na ponad 200 000 zł utracone korzyści w wyniku ewakuacji galerii 20 stycznia br. Stało się tak po wybryku dwóch 14-letnich uczniów szkół w Wałbrzychu i Świebodzicach, którzy podpalili papier toaletowy w kabinie wc. Dyrektor Galerii przesłał pismo do Kuratorium Oświaty w tej sprawie. A jego treść trafiła do szkół. Domaga się w nim organizacji rozmów i spotkań z uczniami. Czy galeria będzie też żądać zadośćuczynienia od rodziców lub podejmie jakieś inne kroki w tej sprawie? 📢 Dolnoślązak zrobił wyjątkowe zdjęcie Śnieżki. Naukowcy z NASA byli zachwyceni niezwykłą fotografią! Marcin Ślipko, geodeta z wsi Snowidza w powiecie jaworskim, zajmujący się hobbystycznie astrofotografią, uchwycił na zdjęciu konstelację Oriona nad Śnieżką i Domem Śląskim. To ujęcie zachwyciło naukowców z NASA, którzy ogłosili je Astronomicznym Zdjęciem Dnia. Do tej pory takie wyróżnienie spotkało tylko 10. Polaków. Dziennie ubiegają się o nie tysiące astrofotografów. Na stronę NASA z tymi zdjęciami wchodzi ponad milion użytkowników.

📢 Miley Cyrus w „nagiej” sukience odsłaniającej odważnie ciało i Charlotte Lawrence pokazująca bieliznę. Kontrowersyjne kreacje z Grammy 2024 Grammy 2024 już za nami. W niedzielę (4 lutego) odbyła się ceremonia rozdania popularnych nagród muzycznych. Podczas 66. edycji Grammy Awards królowały muzyczne talenty, jak Taylor Swift i Billie Eilish, ale nie zabrakło też emocji związanych z modą. Na czerwonym dywanie wzrok przyciągały kontrowersyjne kreacje, w tym suknie Miley Cyrus i Charlotte Lawrence, ale też mniej znanych w Europie celebrytek, jak Laverne Cox, Molly Tuttle czy też Kat Graham. 📢 Karkonoski Park Narodowy zamknął zielony szlak nad rzeką Kamienną. Woda wdarła się na ścieżki i je zalewa. Na Śnieżce wieje wiatr 120 km/h AKTUALIZACJA. 6 lutego godz. 10.00

Szlak zielony, podmywany wczoraj przez wody Kamiennej jest ponownie otwarty. Zamknięty był odcinek od Betonowego Mostu do punktu informacyjno-kasowego przy Wodospadzie Szklarki.

📢 Rzeki Bóbr i Kamienna niebezpiecznie wezbrały. Prezydent Jeleniej Góry ogłosił dzisiaj (5.02) pogotowie przeciwpowodziowe Po ostatnich deszczach oraz plusowych temperaturach, które powodują topnienie śniegu, stan rzek w naszym regionie szybko się podwyższa. Prezydent Jeleniej Góry ogłosił dzisiaj (5 lutego) pogotowie przeciwpowodziowe. Stan wody w Bobrze wynosi 191 cm. W regionie także jest źle. W Barcinku, Gryfowie Śląskim i Piechowicach stany wód w rzekach określono jako alarmowe.

