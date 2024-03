Przegląd tygodnia z 3.03.2024 w Szklarskiej Porębie. Najważniejsze wydarzenia od 25.02 do 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do Polski napływa ciepłe powietrze z Afryki, a razem z nim pył znad Sahary. Dzisiaj (1.03.) wystąpi jego najwyższe stężenie nad całym naszym krajem. Dzięki temu będzie to najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Jednak równocześnie może on być wyjątkowo uciążliwy dla wielu osób. Drobinki pustynnego piasku w powietrzu mogą wpływać na zdrowie i powodować uciążliwe objawy.

Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.

Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.

Do szpitala w Legnicy trafił 13-letni chłopiec, który uległ wypadkowi na pupmtracku w Bolesławcu. Dziecko przewróciło się i doznało urazów głowy i innych części ciała. Chłopiec nie miał ochronnego kasku. Policjanci apelują do młodych ludzi i ich rodziców. - Kask to podstawa, może uratować życie!