Tygodniowy przegląd prasy w Szklarskiej Porębie, (15.10-21.10.2023)

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzelana Szkoła Podstawowa nr 21 i przedszkole w Wałbrzychu. Kim jest snajper? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest? 📢 Jak zabezpieczyć kwiaty na cmentarzu przed kradzieżą? Te proste triki popsują szyki złodziejom Groby na Wszystkich Świętych uginają się pod ciężarem donic z chryzantemami, ozdobnych wieńców i zniczy. Wiele z tych ozdób staje się łupem złodziei, którzy nie mają żadnych skrupułów, aby je ukraść i ponownie sprzedać na czarnym rynku. Co zrobić, aby zabezpieczyć kwiaty i znicze przed kradzieżą? Czy są skuteczne sposoby na to, aby pokrzyżować plany złodziejom? Sprawdźmy.

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. Auto zostało zmiażdżone Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy stacji Orlen na węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, z impetem wbił się w naczepę tira. Bus został dosłownie zmiażdżony. Autostrada w kierunku Katowic została zablokowana.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Szklarska Poręba: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szklarskiej Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielki finał Święta Województwa Dolnośląskiego i piknik rodzinny na wrocławskich Partynicach W weekend 21 i 22 października, w godzinach od 11:00 do 17:30, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędzie się wyjątkowa impreza. Dwudniowy piknik rodzinny to wielkie święto naszego regionu, które w jednym miejscu zgromadzi największe atrakcje Dolnego Śląska. Bogaty program wydarzenia skierowany jest do wszystkich mieszkańców i turystów – również tych najmłodszych.

📢 Dragon Ball powraca! Szok dla fanów kultowej kreskówki. Ogłoszono nowe anime z Son Goku, Vegetą i resztą bohaterów Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball. 📢 Groźny wypadek na autostradzie A4. Na Bielanach Wrocławskich samochód dostawczy wbił się w tira. Auto zostało zmiażdżone ZDJĘCIA Groźny wypadek na autostradzie A4 na węźle Bielany Wrocławskie. Koło stacji Orlen samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, wbił się w naczepę tira. Z busa prawie nic nie zostało. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało zmiażdżone. Autostrada w stronę Katowic do późnych godzin nocnych była zablokowana.

📢 Ile PSL-u w Trzeciej Drodze? Lista posłów którzy dostali się do Sejmu Trzecia Droga wprowadziła do Sejmu 65 posłów. Grupa ta zawiera wiele nowych twarzy z partii Polska 2050, byłych posłów innych ugrupowań oraz przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według naszych wyliczeń PSL wprowadził 27 swoich członków. Ludowcy zwiększają stan posiadania w porównaniu z obecną kadencją Sejmu. 📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących?

📢 Elżbieta Witek, Robert Kropiwnicki, Marzena Machałek i Zofia Czernow mają tysiące głosów poparcia w okręgu jeleniogórskim. Kto najwięcej? Choć nie policzono jeszcze wszystkich głosów, to już widać, który z kandydatów do Sejmu w okręgu jeleniogórsko-legnickim ma największe poparcie. Rekord może pobić Elżbieta Witek z PiS, marszałek Sejmu i "jedynka" w okręgu jeleniogórsko-legnickim. Kandydatka zdobyła już 46 tysięcy głosów. A to są nadal wyniki cząstkowe. Dobrze sobie radzą także posłanka PiS Marzena Machałek oraz kandydaci Koalicji Obywatelskiej Zofia Czernow oraz Rafał Kropiwnicki. Ile mają teraz głosów?

📢 Najciekawsze pojedynki wyborcze. Wiemy, kto wyszedł zwycięsko z rywalizacji „jedynek” Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”? 📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Jak głosowali mieszkańcy Jeleniej Góry, Karpacza i innych miejscowości? Walka o fotel senatora między Krzysztofem Mrozem a Marcinem Zawiłą Państwowa Komisja Wyborcza podała dzisiaj (16 października) o godz. 10.00 cząstkowe wyniki głosowania. W niektórych obwodach powiatu karkonoskiego liczenie głosów zostało zakończone. Znamy wyniki głosowania do Sejmu w Karpaczu, Piechowicach, Janowicach Wielkich. Zobaczcie, jak głosowali mieszkańcy. A co w Jeleniej Górze?

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Frekwencja referendum 2023. Wiemy, czy jego wynik jest wiążący W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Podział mandatów w Sejmie po zliczeniu niemal wszystkich głosów Jak będzie wyglądał podział mandatów w Sejmie po wyborach parlamentarnych? Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki z 99,89 proc. komisji obwodowych. Według tych danych PiS uzyskał 192 mandaty, a Koalicja Obywatelska 155 mandatów. 📢 Szczątki 31 osób znaleziono niedaleko DPS w Starej Bystrzycy na Dolnym Śląsku. Zakopano przy nich tajemnicze butelki. Zobaczcie zdjęcia W Starej Bystrzycy na Dolnym Śląsku dokonano niezwykłego odkrycia. Na łące nieopodal Domy Pomocy Społecznej odkopano szczątki 31 żołnierzy niemieckich i trzy butelki, w których znajdowały się zrolowane papierowe dokumenty z danymi poległych.

