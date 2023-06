Tygodniowy przegląd prasy 4.06.2023: Szklarska Poręba, 28.05-3.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szklarskiej Poręby

W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

Dzień Bez Majtek – czy to szalony pomysł? Okazuje się, że nie. Według specjalistów nienoszenie bielizny może zmniejszyć ryzyko rozwoju infekcji intymnych i alergii, wpłynąć pozytywnie na męską płodność i chronić przez zapaleniem pęcherza. Sprawdź, jakie jeszcze plusy płyną z chodzenia bez bielizny i kiedy wypadają obchody tego zaskakującego „święta”.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szklarskiej Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szklarskiej Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.05 a 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogrodzą siatkami szczyt Śnieżki. Karkonoski Park Narodowy wypowiada wojnę instagramerom i lekkomyślnym turystom”?