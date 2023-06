Przegląd prasy z maja 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Szklarskiej Porębie?

Sprawdź, gdzie zlokalizowane są dobre lodziarnie w Szklarskiej Porębie. Wakacyjny czas bez wątpienia większości z nas się z nimi kojarzy. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są lody. Zajrzyj na chwilę do historii, aby sprawdzić jakie były ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Szklarskiej Porębie.

Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment.

Dobiega końca remont Zalewu w Radkowie, jednego z ładniejszego w regionie. Jak obiecuje burmistrz gminy, Jan Bednarczyk jeszcze w czerwcu Zalew Radkowski powinien zostać otwarty. Będą nowe atrakcje, m.in. dwa oddzielne kąpieliska i potężna zjeżdżalnia wodna. Inwestycja pochłonie 5 mln zł, jest dofinansowana ze środków rządowych z Polskiego Ładu. Zobaczcie, co dla was mamy!

Karkonoski Park Narodowy powiadomił właśnie, że w tym roku, tak jak w ubiegłym, pod koniec maja na Równię i na Śnieżkę powrócą siatki ochronne. Będą także po czeskiej stronie. To jeden ze sposobów, by ochronić wyjątkowe wysokogórskie murawy przed zadeptywaniem ich przez turystów i fotografów szukających romantycznego contentu na media społecznościowe.

Do zdarzenia doszło w piątek (19 maja) po godz. 17. W kamienicy przy ul. Worcella 33 we Wrocławiu doszło do wybuchu gazu.

Potworny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek 9 maja, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby. Lekarze potwierdzali, że dziecko znajduje się w stanie krytycznym. Po ponad tygodniu dziecko zostało wybudzone, lekarze wspominają o tym, że wydarzył się cud! Mała dziewczynka żyje i ma się dobrze!