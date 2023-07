Tygodniowy przegląd prasy 2.07.2023: Szklarska Poręba, 25.06-1.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szklarskiej Poręby

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Za tymi paniami z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i okolic Jeleniej Góry wydano listy gończe. Są poszukiwane przez dolnośląskie służby, jednak sprytnie unikają poniesienia kary za popełnione czyny. Kilka z nich ma na koncie więcej przestępstw. Zobaczcie ich wizerunki udostępniane przez policję. Może spotkaliście je ostatnio?

Balkony i rabaty przez całe lato tonące w kwiatach wyglądają pięknie, ale często wydają się możliwe do osiągnięcia tylko na zdjęciach. To nieprawda. Jest sporo roślin, które wspaniale kwitną przez całe lato, a nawet dłużej. Polecamy super kwiaty, które kwitną najdłużej. Zobacz, co warto posadzić w ogrodzie i na balkonie.