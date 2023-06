Prasówka 25.06.2023 z całego tygodnia w Szklarskiej Porębie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Istnieją na świecie miejsca, do których lepiej nie wybierać się bez pękającego w szwach portfela. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko Monako czy Malediwów, ale też… lubianych przez Polaków Włoch, gdzie na jednej z plaż za wynajęcie altany trzeba zapłacić ponad 4 tys. złotych. Które miejsca Italii przodują w rankingu „cenowych absurdów”?

Kluski kładzione to pyszny dodatek do obiadu. Dawniej były bardzo popularne. Dzieci zajadały się takimi kluskami podanymi np. z truskawkami i słodką śmietanką czy polanymi rozpuszczonym masłem i posypane twarogiem. W każdej wersji smakowały rewelacyjnie. Zdecydowanie warto je przygotować. Podpowiadam sprawdzony przepis na kluski kładzione łyżką. Sprawdź, jakie są dobre. Gorąco zachęcam.