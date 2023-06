Przegląd prasy z tygodnia 11.06.2023. Co działo się w Szklarskiej Porębie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lotto. W Eurojackpot możesz wygrać 440 milionów złotych. We wtorek (13.06.2023 roku) jest losowanie. Jakie liczby wygrywają w Eurojackpot? Sprawdź w fotogalerii! Jakie i gdzie były największe wygrane w Eurojackpot? Zobacz w fotogalerii! Te wygrane robią wrażenie. Mając takie pieniądze, można nie martwić się o przyszłość.

W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.