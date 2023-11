Prasówka 5.11.2023 z całego tygodnia w Szklarskiej Porębie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Gęsina nie jest najtańszym mięsem, jeśli przyjrzymy się cenom potraw serwowanych w listopadzie na targach i w restauracjach. To jednak ptactwo od wieków hodowane i serwowane w Polsce. Czy dziś opłaca się chów gęsi przy gospodarstwie? Zaglądamy do wyliczeń, jakie są koszty chowu gęsi w 2023 roku.

Wszystkich Świętych kojarzy się nam głównie ze zniczami i chryzantemami. W niektórych regionach Polski można spotkać też stoiska, na których sprzedawane jest… jedzenie. Gdzie dostaniemy miodek turecki, a gdzie pańską skórkę? Co to są szczypki? Czy przy cmentarzu można dostać kebab? Sprawdź kulinarną mapę Polski i regionalne przysmaki na Wszystkich Świętych.

Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.

Już od dawna mówi się o rozwoju aut na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. Największy widoczny postęp w tym kierunku poczyniła Toyota, choć i Hyundai z modelem Nexo także stara się coś zmienić. Co prawda zmiany dla większości potencjalnych klientów są jeszcze zbyt małe, aby poważnie rozważyć zakup auta zasilanego wodorem, udoskonalony model Mirai oraz pierwsza stacja tankowania wodoru w Polsce (na dniach oficjalnie zostanie otwarta kolejna w Rybniku) dają promyk nadziei na szybszy rozwój. Jeździliśmy już Toyotą Mirai w Polsce i tankowaliśmy wodór na warszawskiej stacji. Jak wrażenia?