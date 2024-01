Wycieczki rowerowe do 20 km od Szklarskiej Poręby. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia?

Rozważasz wycieczkę rowerową ze Szklarskiej Poręby? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 20 km od Szklarskiej Poręby. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Szklarskiej Poręby przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w pobliżu Szklarskiej Poręby

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Szklarskiej Poręby, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 13 stycznia w Szklarskiej Porębie ma być -3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 28%. W niedzielę 14 stycznia w Szklarskiej Porębie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%. 🚲 Trasa rowerowa: Karkonosze i Góry Izerskie MTB Stopień trudności: 2.0

Dystans: 66,87 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 601 m

Suma podjazdów: 1 754 m

Suma zjazdów: 1 825 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Szklarskiej Poręby Karkonosze i Góry Izerskie to prawdziwy raj dla rowerzystów, zarówno tych niedzielnych jak i niezłomnych maniaków jazdy grawitacyjnej. Zarówno doświadczeni kolarze, jak i ci, którzy okazjonalnie odbywają wycieczki szlakami rowerowymi, nie zaprzeczą, że to ciekawy skrawek naszego kraju z mnóstwem możliwości rozkoszowania się pięknem przyrody. Naszą górską przygodę rozłożyliśmy na trzy dni. Dwa na jazdę turystyczną i jeden na bardziej wyczynową. W poniższym artykule dzielimy się z wami trasami o charakterze krajoznawczym. Pierwsza z wycieczek była niebywale urozmaicona, a jej trasa przebiegała zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie gór, z początkiem i końcem w Jakuszycach k./ Szklarskiej Poręby.

🚲 Trasa rowerowa: Na izerskim rowerowym szlaku Stopień trudności: 1.0

Dystans: 89,49 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 784 m

Suma podjazdów: 1 344 m

Suma zjazdów: 1 338 m Trasę dla rowerzystów ze Szklarskiej Poręby poleca Januszek_44 Ruszam rano z Podgórzyna . Dzień zapowiada się pięknie, rower sam rwie się na trasę. Ruszam w kierunku Piechowic i Górzyńca. Wybieram drogi asfaltowe mniej uczęszczane. Za Górzyńcem wjeżdżam na szutrową drogę , która prowadzi mnie do Rozdroża Izerskiego, tutaj przecinam ruchliwą drogę Świeradów Zdrój – Szklarska Poręba i ruszam w stronę nieczynnej kopalni Stanisław żółtym szlakiem , który po pewnym czasie łączy się z czerwonym i tym szlakiem dojeżdżam do Polany Izerskiej. Teraz wybieram szutrową drogą zwaną Drogą Telefoniczną , którą dojeżdżam do tzw Łacznika / 1065/ Do tej pory droga chociaż szutrowa jest dość dobrze utrzymana i pnie się wolno pod górę. Ostatni około kilometrowy odcinek trasy do Smreka / 1124/ rower lepiej prowadzić , ale dla lepiej wprawionych podjazd nie powinien nastręczać większych trudności. Ostatni odcinek po czeskiej stronie jest już pełni przejezdny. Już z daleka widać charakterystyczną wystawioną przez Czechów wieżę widokową. Na wieży i wokół niej mnóstwo turystów , pieszych , rowerzystów.

Pod wieżą Czech bez paragonu sprzedaje napoje i czeskie piwo / 5 zł/ .

Z wieży / dwie platformy/ roztacza się widok na polskie i czeskie Karkonosze, a zapewne można zobaczyć znacznie więcej.

Po chwili odpoczynku ruszam w kierunku Łącznika , odpuszczam podjazd na Stóg Izerski , chociaż stąd to tylko 3 kilometry. Jadę w kierunku Hali Izerskiej. Trasa częściowo już mi znana bo w tym roku biegałem po niej na biegówkach.

Wstępuję do Chatki Górzystów , a jakże na naleśniki z jagodami. Popijam kawą i ruszam w kierunku Orla. Na trasie przepiękne widoki. Na Orlu tylko krótka przerwa i dalej w kierunku Jakuszyc.

Wjeżdżam na chwilę na drogę Jakuszyce Szklarska Poręba a potem skręcam w lewo na szutrową ścieżkę , która doprowadza mnie na Osiedle Huty. Potem znowu na drogę asfaltową . Przejeżdżam przez centrum Szklarskiej Poręby i z przyjemnością wjeżdżam na znaną już mi Drogę Pod Reglami. Zjeżdżam do Michałowic a potem ostro w dół do Podgórzyna

🚲 Trasa rowerowa: Trasa nr 31: Duża pętla Starej Kamienicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,15 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 432 m

Suma podjazdów: 795 m

Suma zjazdów: 798 m Rowerzystom ze Szklarskiej Poręby trasę poleca Szklarska_Poreba Trasa dosyć długa. Znajdują się na niej w większości łatwe do jazdy asfaltowe i szutrowe odcinki. Fragmentami biegnie po szlakach pieszych niebieskim i zielonym, więc na tych odcinkach do łatwych nie należy. Trasa zaczyna się i kończy przy głównym skrzyżowaniu dróg w Starej Kamienicy. Warte zobaczenia są między innymi: punk widokowy na Bobrowych Skałach, malowniczo położona wieś Antoniów oraz Rozdroże Izerskie.

🚲 Trasa rowerowa: Trasą Gravmagedon 2021 - Wszystko co najlepsze na jednej wyprawie Stopień trudności: 3.0

Dystans: 197,76 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 915 m

Suma podjazdów: 4 898 m

Suma zjazdów: 4 870 m Pschemoo poleca trasę rowerzystom ze Szklarskiej Poręby

Trasa prowadzi śladem zawódów Gravmagedon 2021 - uznanaych za jeden z najlepszych cykli gravelowych. Opracowany przejazd został skrócony do około 200km - tak aby ogarnąć przejazd bez noclegów i niw wracać po nocy. Do przejazdu wybrałem rower MTB w oryginale zawodnicy jechali gównie gravelami. U mnie wygrał rozsądek na zjazdach, które wymagają nieco szerszej opony. W mojej ocenie - jesli gravel to tylko opona 45C a i tak zalecam ostrozne zjazdy po luźnych kamieniach. miejscami trafi się nieco bardzej wymagający teren - gravelem bedzie wolniej niż MTB ale równiez do przejechania.

Podjazdów jest sporo i są strome - zjazdy również. Jako BONUS na tresie zaliczam Przełęcz Karkonoską z podjazdem do 26% oraz Czeską Petrovy Boudy. Sumarycznie na trasie wychodzi 5tyś w pionie - wiec należy to uwzględnić przy decydowaniu się na przejazd.

w moim przypadku START & META w Świeradowie na parkingu przy singlu Zajęczcnik. W mojej ocenie pomimo, że trasa został skrócona to na brak atrakcji i ładnych widoków nikt nie powinien nażekać.

🚲 Trasa rowerowa: Izery - Świeradów, Szklarska Poręba, Jakuszyce - wersja Snow MTB Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,62 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 463 m

Suma podjazdów: 1 771 m

Suma zjazdów: 1 770 m Pschemoo poleca trasę rowerzystom ze Szklarskiej Poręby Listopadowy śnieżny trip po Izerach na MTB. Trasa dobrana w większości głównymi i dobrymi szutrówkami w dniu dzisiejszym przysypane już śniegiem. Start i Meta w Świeradowie Zdroju na parkingu przy singlu Zajęcznik. Ze względu na śnieg jedziemy szlakami o łatwej nawierzchni. Małym wyjątkiem może być singiel track Jakuszyce-Szklarska Poręba. Tu poziom trudności jest większy ale trasa przejezdna bez przeszkód. Po drodze podjazd na Stóg Izerski, Chata Górzystów (tu można zatrzymać się na słynne naleśniki), dalej inspekcja nowego mostu na Izerce, Schronisko Orle. Być na nie przejechać - czyli pełna pętla po Single Track. Na powrocie Jagnięcy Potok i spokojny zjazd do Świeradowa - miejscami spore oblodzenie ale jedzie się fajnie.

Temperatura -3 bez wiatru, więc warunki doskonałe. Mała warstwa śniegu daje jeszcze dobrą trakcję.

