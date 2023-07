Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Szklarskiej Porębie. Sprawdź adresy w lipcu 2023

W naszej ojczyźnie szerszą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w dwóch złączonych ze sobą waflach. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

W XVI wieku odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze wzmianki o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania ze względu na konieczność transportu lodu z gór.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc spożywać je w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.