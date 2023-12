Ścieżki rowerowe do 20 km od Szklarskiej Poręby. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Szklarskiej Poręby? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 20 km od Szklarskiej Poręby. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Szklarskiej Poręby warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w pobliżu Szklarskiej Poręby

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Szklarskiej Poręby, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 grudnia w Szklarskiej Porębie ma być -4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 83%. W niedzielę 03 grudnia w Szklarskiej Porębie ma być -4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 59%. 🚲 Trasa rowerowa: Harrachov- Orle- Hala Izerska- Kopalnia Kwarcu Stanisław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,62 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 789 m

Suma podjazdów: 1 102 m

Suma zjazdów: 1 083 m Trasę rowerową mieszkańcom Szklarskiej Poręby poleca Januszek_44 Rano podjeżdżam rowerem do stacji PKP Jelenia Góra Cieplice . O 10.41 mam zamiar wsiąść do szynobusu , który mam nadzieję razem z moim rowerem dowiezie mnie do Szklarskiej Poręby Górnej. Z przewozem roweru nie ma najmniejszego problemu . Zreszt a z takiej formy transportu korzysta wiele osób. Szynobus sprawie przyjemnie wrażenie , to nie stara ciuchcia , to już Europa. Sympatyczna konduktorka kasuje za przejazd 4.80 , o rowerze jakby zapomina……oszczędzam 5.50.

Szynobus wlecze się niemiłosiernie i w Szklarskiej jestem około godziny 11.30.Tutaj trzeba się przesiąść do kolejnego szynobusu , który dowiezie mnie do Harrachowa. Tutaj obsługa jest już czeska i w Jakuszycach kasuje mnie i rower , troszkę ponad 10 złotych.

Wiele osób wysiada w Jakuszycach , ale szynobus nadal pełny dojeżdża do Harrachova.

Stąd do miasteczka jest 4 km i prawie wszyscy piesi ruszają w tą stronę . Ja odnajduję ścieżkę rowerową nr 3620 i po przejechaniu nia około 700 metrów udaję się szlakiem turystycznym w kierunku Orla. Po ciężkim podjeździe dojeżdżam po około 10 minutach do byłego już przejścia turystycznego Harrachov – Orle .

Przy schronisku Orle łapie mnie drobny deszczyk , ale da się kontynuować jazdę .

Zanim udam się w kierunku Chatki Górzystów zbaczam z trasy i odwiedzam turystyczne przejście graniczne Jzeka – Orle. W tym miejscu zbudowano most a rzeka wygląda imponująco. Dalej już troszkę na „czuja” , troszkę wg GPS-u kieruję się w stronę kopalni kwarcu „Stanisław” Po drodze długi i wymagający kondycji podjazd pod Przednią Kopę.

Potem dojazd do kopalni. Widoki jak zwykle w tym miejscu nie zapomniane.

Znowu zaczyna lekko kropić , czas śmigać w kierunku Szklarskiej Poręby.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasą Gravmagedon 2021 - Wszystko co najlepsze na jednej wyprawie Stopień trudności: 3.0

Dystans: 197,76 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 915 m

Suma podjazdów: 4 898 m

Suma zjazdów: 4 870 m Rowerzystom ze Szklarskiej Poręby trasę poleca Pschemoo Trasa prowadzi śladem zawódów Gravmagedon 2021 - uznanaych za jeden z najlepszych cykli gravelowych. Opracowany przejazd został skrócony do około 200km - tak aby ogarnąć przejazd bez noclegów i niw wracać po nocy. Do przejazdu wybrałem rower MTB w oryginale zawodnicy jechali gównie gravelami. U mnie wygrał rozsądek na zjazdach, które wymagają nieco szerszej opony. W mojej ocenie - jesli gravel to tylko opona 45C a i tak zalecam ostrozne zjazdy po luźnych kamieniach.

miejscami trafi się nieco bardzej wymagający teren - gravelem bedzie wolniej niż MTB ale równiez do przejechania. Podjazdów jest sporo i są strome - zjazdy również. Jako BONUS na tresie zaliczam Przełęcz Karkonoską z podjazdem do 26% oraz Czeską Petrovy Boudy. Sumarycznie na trasie wychodzi 5tyś w pionie - wiec należy to uwzględnić przy decydowaniu się na przejazd. w moim przypadku START & META w Świeradowie na parkingu przy singlu Zajęczcnik. W mojej ocenie pomimo, że trasa został skrócona to na brak atrakcji i ładnych widoków nikt nie powinien nażekać.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Karkonosze i Góry Izerskie MTB Stopień trudności: 2.0

Dystans: 66,87 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 601 m

Suma podjazdów: 1 754 m

Suma zjazdów: 1 825 m Trasę dla rowerzystów ze Szklarskiej Poręby poleca GR3miasto

Karkonosze i Góry Izerskie to prawdziwy raj dla rowerzystów, zarówno tych niedzielnych jak i niezłomnych maniaków jazdy grawitacyjnej. Zarówno doświadczeni kolarze, jak i ci, którzy okazjonalnie odbywają wycieczki szlakami rowerowymi, nie zaprzeczą, że to ciekawy skrawek naszego kraju z mnóstwem możliwości rozkoszowania się pięknem przyrody. Naszą górską przygodę rozłożyliśmy na trzy dni. Dwa na jazdę turystyczną i jeden na bardziej wyczynową. W poniższym artykule dzielimy się z wami trasami o charakterze krajoznawczym. Pierwsza z wycieczek była niebywale urozmaicona, a jej trasa przebiegała zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie gór, z początkiem i końcem w Jakuszycach k./ Szklarskiej Poręby.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Szklarskiej Poręby

🚲 Trasa rowerowa: MTB - Izery - 4 wieże - śnieżna wyprawa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,21 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 632 m

Suma podjazdów: 2 494 m

Suma zjazdów: 2 503 m Pschemoo poleca trasę rowerzystom ze Szklarskiej Poręby

MTB w wersja na biało. Zaczynamy na parkingu Zajęcznik (Świeradów) na wstępie kilka km singli z mega podjazdem 27% i zaliczamy 1 wieżę - Czerniawska Kopa 776m. Później kierunek Czechy i 2 wieża Smrk 1124m, na powrocie piesza wędrówka z rowerem po Nebesky Zebrik - widokowo fajnie ale z rowerem to była masakra - lepiej omijać.

Dalej już po mega fajnych drogach pokrytych śniegiem lecimy do Osada Jizeka, zjazd do Harrachov i objeżdżamy Kozi Grzbiet do Jakuszyc.

Teraz przejazd przez Samolot + wspinaczka do Kopalni Stanisław. W celu zaliczenia 3 wieży kierujemy się na Wysoki Kamień. opcje są 2 - przez Zwalisko (bardziej wymagające MTB - zwłaszcza jak jest ślisko) powrót ze Schroniska do Kopalni już na gładko po górę.

Omijamy kopalnię robiąc fajne zdjęcia i kierujemy się na Wysoką Kopę 1126m. Później sporo zjazdu, niby można odpocząć, ale śnieg jest pełen dziur po butach więc patataj. Dojazd do Chaty Górzystów (można wstąpić na naleśniki).

Kierunek na Stóg izerski to w moim wypadku droga Borowinowa + droga Telefoniczna. Tym sposobem do 4 wieży mamy już z górki - Wieża na Zajęczniku (gdzie parkowałem) to taka nagroda po całej 100km trasie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Izery - Świeradów, Szklarska Poręba, Jakuszyce - wersja Snow MTB Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,62 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 463 m

Suma podjazdów: 1 771 m

Suma zjazdów: 1 770 m Rowerzystom ze Szklarskiej Poręby trasę poleca Pschemoo

Listopadowy śnieżny trip po Izerach na MTB. Trasa dobrana w większości głównymi i dobrymi szutrówkami w dniu dzisiejszym przysypane już śniegiem. Start i Meta w Świeradowie Zdroju na parkingu przy singlu Zajęcznik. Ze względu na śnieg jedziemy szlakami o łatwej nawierzchni. Małym wyjątkiem może być singiel track Jakuszyce-Szklarska Poręba. Tu poziom trudności jest większy ale trasa przejezdna bez przeszkód. Po drodze podjazd na Stóg Izerski, Chata Górzystów (tu można zatrzymać się na słynne naleśniki), dalej inspekcja nowego mostu na Izerce, Schronisko Orle. Być na nie przejechać - czyli pełna pętla po Single Track. Na powrocie Jagnięcy Potok i spokojny zjazd do Świeradowa - miejscami spore oblodzenie ale jedzie się fajnie.

Temperatura -3 bez wiatru, więc warunki doskonałe. Mała warstwa śniegu daje jeszcze dobrą trakcję.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Szklarskiej Porębie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!