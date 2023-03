Przegląd prasy z tygodnia 26.03.2023. Co działo się w Szklarskiej Porębie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Taki zezowaty miś, czy drewniane kręgle w czasach naszego dzieciństwa były standardem, a auto marki Polonez na baterie, dziecięca maszyna do szycia, czy włochaty skaczący pająk były przedmiotem marzeń pokolenia X i boomersów wychowanych w PRL-u. Zobaczcie, ile teraz kosztują takie zabawki, których poszukują kolekcjonerzy. To aktualne oferty z Dolnego Śląska.

Nagroda Główna w 13. edycji konkursu Perfect SPA Awards i tytuł Best SPA Hotel 2023 trafiły do kompleksu Manor House SPA - Pałac Odrowążów* .

We wtorek (21 marca) około godz. 12.30 na autostradzie A4, między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami samochód ciężarowy uderzył w bariery i wywrócił się. Oba pasy w kierunku Wrocławia przez kilka godzin były zablokowane, później ruch odbywał się lewym pasem. Ostatecznie, utrudnienia trwały aż 10 godzin!

Zamki w Polsce to idealne miejsca na wycieczki. Co jednak robić, kiedy widzieliśmy już większość najbardziej popularnych polskich warowni? Warto sprawdzić, co do zaoferowania mają mniej znane zamki w naszym kraju. Przygotowaliśmy zestawienie 5 najciekawszych, a jednak mało znanych zamków, wartych odwiedzenia choćby w najbliższy w weekend.

Sudety przyciągają turystów wieloma atrakcjami. Jednak nie tylko widoki z górskich szczytów potrafią być fascynujące. Miłośnicy ekstremalnych wrażeń powinni spróbować zwiedzania podziemnych tras turystycznych. Wybraliśmy 7 najciekawszych podziemnych tras w Sudetach. Historia wielu z nich owiana jest tajemnicą, w innych wydobywano niebezpieczne substancje. Zobaczcie fascynujący świat sudeckich podziemi.