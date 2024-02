Przegląd prasy Szklarska Poręba 9.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Szklarskiej Porębie

Galeria Victoria w Wałbrzychu wyliczyła na ponad 200 000 zł utracone korzyści w wyniku ewakuacji galerii 20 stycznia br. Stało się tak po wybryku dwóch 14-letnich uczniów szkół w Wałbrzychu i Świebodzicach, którzy podpalili papier toaletowy w kabinie wc. Dyrektor Galerii przesłał pismo do Kuratorium Oświaty w tej sprawie. A jego treść trafiła do szkół. Domaga się w nim organizacji rozmów i spotkań z uczniami. Czy galeria będzie też żądać zadośćuczynienia od rodziców lub podejmie jakieś inne kroki w tej sprawie?

Marcin Ślipko, geodeta z wsi Snowidza w powiecie jaworskim, zajmujący się hobbystycznie astrofotografią, uchwycił na zdjęciu konstelację Oriona nad Śnieżką i Domem Śląskim. To ujęcie zachwyciło naukowców z NASA, którzy ogłosili je Astronomicznym Zdjęciem Dnia. Do tej pory takie wyróżnienie spotkało tylko 10. Polaków. Dziennie ubiegają się o nie tysiące astrofotografów. Na stronę NASA z tymi zdjęciami wchodzi ponad milion użytkowników.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szklarskiej Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

Chcesz zaprosić swoją „walentynkę” na kolację przy świecach, ale nie wiesz, co podać do jedzenia? Nie martw się, wśród naszych propozycji znajdziesz coś dla siebie. Mamy dla ciebie wypróbowane przepisy na lekkie dania, idealne na walentynki. Są łatwe do przygotowania, robi się je bardzo szybko, a smakują wybornie. Twoja druga połówka będzie zachwycona.