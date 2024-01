Przegląd prasy Szklarska Poręba 31.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Szklarskiej Porębie

Na Śnieżce trwają działania ratownicze. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że trzy osoby spadły ze Śnieżki w kocioł Łomniczki. Na miejscu są ratownicy górscy z Polski i Czech. Lądował śmigłowiec LPR. Ratownicy dotarli już do poszkodowanych. Dramatyczne doniesienia. Dwie osoby nie żyją.

Fani sprzętów gamingowych oraz usług Xbox z pewnością ucieszą się na nowość, którą wkrótce ma wprowadzić Microsoft. Dotyczy ona aplikacji mobilnej Xbox i jeśli dotychczas z niej korzystałeś, to pewnie nowa opcja się przyda. Innych natomiast może skusić do instalacji aplikacji Microsoftu. O co jednak chodzi?