Przegląd prasy Szklarska Poręba (24.02) - najważniejsze informacje z piątku

Noc Sów to jedyna taka noc w Polsce, w której skupiamy się na tajemniczych nocnych ptakach - sowach. To niezwykłe wydarzenie edukacyjno-przyrodnicze, które daje nam okazję bliższego poznania tych fascynujących istot. Już w ten weekend, od 23 do 25 lutego 2024 roku, będziemy mieli kolejną szansę uczestniczyć w tej wyjątkowej inicjatywie. Gdzie można wziąć udział i dlaczego warto?