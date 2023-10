Przedszkola w Szklarskiej Porębie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2025

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Szklarskiej Porębie?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Szklarskiej Porębie?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może mieć zaledwie 2,5 roku , decyzję o tym może podjąć bezpośrednio placówka.

Rekrutacje do przedszkoli prowadzone są na ogół w początkowych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Decyduje o tym dana placówka. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Szklarskiej Porębie funkcjonują zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do danego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie .

Kryteria rekrutacyjne w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy lub w starej formie, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.