Przedszkola w Szklarskiej Porębie w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe lub w formie tradycyjnej, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Szklarskiej Porębie?

Edukacja przedszkolna jest wielce ważna w sferze rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.