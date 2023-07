Prasówka ze Szklarskiej Poręby 25.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Remont głównej ulicy Szklarskiej Poręby daje się we znaki mieszkańcom i turystom. Od 26 lipca czekają ich kolejne utrudnienia. Bowiem zostanie zamknięty całkowicie ruch na odcinku tej ulicy. Po zakończeniu remontu, częśc ulicy 1 Maja zamieni się w deptak i ma być wizytówką Szklarskiej Poręby, tak jak to jest z deptakami w Karpaczu czy Świeradowie-Zdroju.

Niszczycielskie pożary w Grecji nadal trwają. Część polskich biur podroży anulowało wycieczki na Rodos zaplanowane na poniedziałek i wtorek 24-25 lipca 2023, inne oferują darmową zmianę terminu lub vouchery. Sprawdziliśmy najnowsze komunikaty. Przekonajcie się, co teraz będzie z wakacjami all inclusive na ogarniętej pożarami wyspie Rodos. Co na ten temat piszą internauci?