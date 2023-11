Prasówka ze Szklarskiej Poręby 18.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mimo tego, że w kalendarzu mamy jeszcze listopad, w wielu rejonach Dolnego Śląska zapanowała już iście styczniowa pogoda. Mimo tego, że w Karpaczu, Jeleniej Górze czy Świeradowie - Zdroju zimy nie widać, to turyści wybierający się na wyższe partie Karkonoszy muszą pamiętać o odpowiednim sprzęcie i ubiorze - jest ślisko i bardzo zimno.

Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.