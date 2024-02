Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Szklarskiej Porębie? Bądź na bieżąco

Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

Drewno do kominka nie tylko dostarcza nam ciepła, ale także stwarza przytulną atmosferę w domu. Jednak przechowywanie drewna w sposób praktyczny i jednocześnie estetyczny może być wyzwaniem. Oto kilka inspirujących pomysłów na to, gdzie w domu trzymać drewno do kominka, by tworzyło stylowy element wystroju wnętrza.

Karkonoską Grupą GOPR pokieruje Adam Tkocz, mieszkaniec Zachełmia, związany z GOPR od dziewięciu lat.

Czy to królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy z bajki o "Krajnie lodu"? Nieee, to kultowe Wzgórze Gedymina w Szczawnie - Zdroju pod pierzynką śniegu. Bajeczne widoki z wieży na park i okoliczne osiedla, skuty lodem i przyprószony śniegiem staw, robią cudowne wrażenie. Zobaczcie i poczujcie ten klimat na zdjęciach Michała Jabłońskiego. Warto dodać, że wieża na Gedymina w Szczawnie - Zdroju znalazła się w pierwszej piątce ulubionych wież Dolnoślązaków!