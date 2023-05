Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Szklarskiej Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przeczytaj, gdzie znajdziesz najsmaczniejsze lody w Szklarskiej Porębie. Niewątpliwie są przez wszystkich kojarzone z sezonem letnim. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są. Zobacz jak powstały i gdzie je wynaleziono. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Szklarskiej Porębie.

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.

Białe trampki i inne modele obuwia w tym kolorze są bardzo modne i chętnie noszone w sezonie wiosenno-letnim. Niestety kapryśna aura sprawia, że często na spacerze czy jadąc rowerem, jasne obuwie się zabrudzi. Wystarczy trochę błota, wilgotna trawa czy piaszczysta ścieżka i plamy gotowe. Podpowiadamy, jak w kilka chwil skutecznie pozbyć się z białych butów nieestetycznych zabrudzeń. Te domowe triki warto znać!