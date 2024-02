Prasówka 29.02.2024 Szklarska Poręba. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Szklarskiej Poręby

Tuńczyk, ziemniaki, jajka i marchew tworzą kolejne warstwy bardzo efektownej i smacznej sałatki mimoza. Nawiązuje ona wyglądem do kwiatów mimozy, które w cieplejszym klimacie zakwitają wczesną wiosną. Sałatka z tuńczykiem i jajkiem to doskonała propozycja na Wielkanoc. Stwórz własną dekorację i zachwyć całą rodzinę.

Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji?

W Świebodzicach trwa dzisiaj (28 lutego) duża akcja poszukiwawcza. Zbiórkę ogłoszono na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Kilkadziesiąt osób przeszukuje okoliczne działki, pola, łąki i lasy w okolicach drogi krajowej 35. Szukają zaginionego Roberta Steca. Mężczyzna zniknął w nocy z 23 na 24 stycznia br. i do tej pory działania poszukiwawcze nie przyniosły żadnych rezultatów.

Trwa runda „NASZEJ LOTERII”, w której do wygrania jest wyjątkowy sprzęt AGD. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szklarskiej Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni.

Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.

Dzisiaj (27 lutego) około godz. 10:00 służby zaalarmowało zgłoszenie o dwóch ciałach w jednym z mieszkań w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Policja i prokuratura ustalają przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do tragedii.