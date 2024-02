Prasówka 26.02 Szklarska Poręba- wydarzenia niedzieli

Do niewyremontowanej części Starej Kopalni nie wolno wchodzić, bo z ruiny w każdej chwili może coś spaść na głowę, albo można runąć w dół po zmurszałych deskach. To unikat w skali europejskiej. Obiektu pilnuje firma ochroniarska. Na jakiekolwiek prace potrzebne są miliony złotych. Teraz pojawiła się taka szansa, a Wałbrzych będzie aplikował o pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zobaczcie zdjęcia z niewyremontowanej części i zdjęcia sprzed remontu Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, a także z otwarcia Starej Kopalni w 2014 roku!

32- letni Czech spadł dzisiaj (24.02) około godz. 13.00 z drogi łańcuchowej prowadzącej na Śnieżkę, wpadł do Kotła Łomniczki i zjechał tzw. "rynną śmierci". Na pomoc pospieszyli ratownicy górscy z Czech oraz z Karkonoskiej Grupy GOPR. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce. Mężczyznę udało się wyciągnąć. Jego stan jest poważny. Został przetransportowany do szpitala w Hradcu Kralove. To kolejny poważny wypadek na zboczach Śnieżki, niemal w tym samym miejscu. 31 stycznia śmierć ponieśli dwaj turyści z Polski, którzy ześlizgnęli się do Kotła Łomniczki.