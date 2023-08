Prasówka 20.08.2023 z całego tygodnia w Szklarskiej Porębie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Szklarska Poręba, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ulewy, burze i nawałnice od dwóch dni utrudniają życie mieszkańcom Dolnego Śląska. Trudna sytuacja jest w kilku miejscowościach. Workami z piaskiem broni się m.in. Jelenie Góra. Zalany jest Podgórzyn i Maciejowa. Z brzegów wystąpiła rzeka w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry. W wielu miastach studzienki kanalizacyjne nie przyjęły wody i nie można było przejść suchą stopą przez ulice i osiedlowe parkingi, tak było choćby w Świebodzicach. Tymczasem, dzisiaj, 18 sierpnia zapowiadane są kolejne burze i ulewy na Dolnym Śląsku.

Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!