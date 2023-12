Prasówka 1.12.2023 Szklarska Poręba. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Szklarskiej Poręby

Ośrodek narciarski Czarna Góra Resort rozpoczyna działalność w najbliższą sobotę. Trwają intensywne przygotowania do sezonu zimowego. To jeden z najbardziej lubianych ośrodków narciarskich na Dolnym Śląsku. Już na początku grudnia ruszają kanapy na stokach narciarskich, lodowisko i tor saneczkowy!

Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.