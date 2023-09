Pizzerie, do których warto się wybrać w Szklarskiej Porębie. Te miejsca są polecane we wrześniu 2023

Zobacz gdzie możesz się wybrać na pizzę w Szklarskiej Porębie. To bez wątpienia przysmak lubiany na całym świecie. Niemal każdy miał okazję spróbować jej choć raz w życiu, a wiele osób nie wyobraża sobie bez niej życia. Sprawdź, jakie rodzaje oferują pizzerie w Szklarskiej Porębie. Odwiedź katalog firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną.

Jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Szklarskiej Porębie? Pizza neapolitańska Pizza neapolitańska robiona jest z leżakującego, wyrośniętego ciasta. Proces dojrzewania trwa od 24 do 48 godzin. Aby je wyrobić potrzeba odrobiny drożdży, wody, mąki. Formowanie placków odbywa się w taki sposób, żeby wypchnąć powietrze na boki, co powoduje, że po wypieku są one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu należy pamiętać, by ciasto nie było grubsze niż 3 mm. Czas wypieku to 60-90 sekund, odbywa się on w piecu rzemieślniczym, w temperaturze powyżej 450 stopni. Dodatki, które możemy na niej spotkać to świeża bazylia, ser mozzarella fior di latte i sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano. W celu dopełnienia smaku pizzę skrapia się oliwą z oliwek. Z pewnością spotkasz ją w pizzeriach w Szklarskiej Porębie. Warto dodać, że ten rodzaj pizzy wpisano na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku.

Pizza amerykańska

Pizza tego typu ma kilka wspólnych cech z oryginalną pizzą włoską, ale generalnie jest zupełnie inna. Posiada ona grubsze ciasto, także wyrabiane ręcznie. Do jego wykonania wykorzystuje się sól, drożdże, wodę i wysokoglutenową mąkę. Obfituje ona w znaczną ilość dodatków, natomiast za podstawę służy słodki, pomidorowy sos. Jest tam również mięso, np. kurczak, szynka, salami, pepperoni. A warzywa, jakie na niej występują to kukurydza, pieczarki, papryka. Obecny tu ananas to typowo amerykański dodatek. Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej pizzerii w Szklarskiej Porębie, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Jak powstała pizza? Pizza wywodzi się oczywiście z Neapolu, a jej pierwsze wypieki datowane są na XVIII wiek. Wtedy otwarto pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których podawano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, a ten spopularyzował je jeszcze bardziej. Następca wprowadził pizzę na dwór.

Legenda głosi, iż pizza Margherita pochodzi od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku szef kuchni jednej z pizzerii podał jej nowość, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Królowa była nią zachwycona i od tej pory zaczęto ją tak nazywać. Moda na to danie obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, za sprawą robotników przeniosła się również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria została założona w 1905 roku. W pozostałych regionach Włoch pizza stała się modna dopiero po drugiej wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce. Dzisiaj to jedno z popularniejszych miejsc, do którego wybieramy się w wolnym czasie. Może masz swoją ulubioną pizzerię w Szklarskiej Porębie. Jeśli nie, to sprawdź w katalogu i odkryj nowe miejsca, warte polecenia.

