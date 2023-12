Opady deszczu w Szklarskiej Porębie. Ile go spadnie dzisiaj (17.12.2023) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 81%. Ma spaść ok. 2 mm deszczu. Lepiej mieć przy sobie parasol w razie wychodzenia z domu. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 90%. Według prognoz, spadnie ok. 1,8 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 76%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,9 mm deszczu. Wychodząc z domu koniecznie zabierz ze sobą parasol. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 63%. Według prognoz, spadnie ok. 1,5 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 19%. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz zmoknąć. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 53%. Ma spaść ok. 2,4 mm deszczu.

Chińczyk to popularna gra, która podbiła serca gra...

Magajaja poszukują drogi do swoich krain! Czy pomo...

Mistakos to klasyczna gra zręcznościowa dla dzieci...

Laboratorium 50 gier z Carotiną to bogaty zestaw s...

Kalejdoskop 25 gier z serii Rodzina Treflików to u...

5 Sekund Po Bandzie to gra, w której szybko myślis...

Nie można zapominać o tym, że deszcz jest bardzo potrzebny naturze. Bez niego roślinność usycha i nie rozwija się prawidłowo. Dzikie zwierzęta również potrzebują deszczu, który jest im niezbędny do przetrwania. Miesiące bez deszczu mogą doprowadzić do suszy w wielu obszarach oraz jest to duży problem dla rolnictwa.