Najlepsze lodziarnie w Szklarskiej Porębie. Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Jak powstały lody?

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Również w Europie zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność sprowadzania lodu z gór.

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

W Polsce pisano o sorbetach już w wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na lody został umieszczony w książce kucharskiej w 1783 roku. Wtedy obecne były one jedynie na królewskim dworze, a po pewnym czasie na szlacheckich stołach.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na większą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Podawane były w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Szklarskiej Porębie powstawały przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać jedynie w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.