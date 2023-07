Lipiec w Szklarskiej Porębie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Szklarskiej Porębie, najważniejsze informacje miesiąca

Kluski kładzione to pyszny dodatek do obiadu. Dawniej były bardzo popularne. Dzieci zajadały się takimi kluskami podanymi np. z truskawkami i słodką śmietanką czy polanymi rozpuszczonym masłem i posypane twarogiem. W każdej wersji smakowały rewelacyjnie. Zdecydowanie warto je przygotować. Podpowiadam sprawdzony przepis na kluski kładzione łyżką. Sprawdź, jakie są dobre. Gorąco zachęcam.

Odkryj gdzie możesz się wybrać na pizzę w Szklarskiej Porębie. To bez wątpienia danie uwielbiane na całym świecie. Chyba każdy miał okazję spróbować jej choć raz w życiu, a wielu na zawsze pozostało jej fanami. Sprawdź, jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Szklarskiej Porębie. Przejdź do katalogu firm i wybierz ulubioną.

Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, a do tego położonego w tak pięknej części kraju. Borowice to niewielka wioska, która położona jest w malowniczej części Karkonoszy, w Dolinie Pięciu Potoków. Magiczna miejscowość od lat przyciągała fanów poezji śpiewanej, którzy tłumnie gromadzili się na zielonej łące, żeby na świeżym powietrzu posłuchać Organka, Renaty Przemyk, Piotra Bukartyka czy zespołu Plateu. W Borowicach znajduje się też Kalevala, czyli cząstka Finlandii otwarta na gości oraz niemal bezludne szlaki turystyczne. Dlaczego jeszcze warto tu przyjechać? Zobaczcie na zdjęciach, zakochacie się!

W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Dwie osoby jechały motocyklem, który zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została przewieziona karetką pogotowia do szpitala, druga zginęła na miejscu. W Krzyżanowicach jest prowadzone dochodzenie pod nadzorem prokuratora.