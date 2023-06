Gdzie zjesz najlepsze lody w Szklarskiej Porębie? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W Polsce większą popularność lody uzyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

W czasach Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Po II wojnie światowej produkcja lodów znacznie się rozwinęła, a ich konsumpcja stała się popularna. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były zbyt wyszukane. Na ogół były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem komponowano nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Lody włoskie sporządzane są z gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato na każdym kroku możemy zobaczyć lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety robione z owoców i wody.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.