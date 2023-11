Alarm w budynku dworca Szklarska Poręba Górna. Ewakuacja. Co się działo w mieście pod Szrenicą?

W holu dworca znajdowało się niewiele osób, ale gdy rozlega się alarm - należy stosować się do zaleceń ochrony i pracowników obiektu, którzy szybko i sprawnie wyprowadzili podróżnych i udali się w wyznaczone miejsce zbiórki, oddalone od budynku. Gdy wszyscy byli bezpieczni, okazało się, że to tylko ćwiczenia. Jak nam powiedział jeden z podróżnych, poruszający się na wózku, obiekt jest dobrze przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i cieszę się, że to były tylko ćwiczenia - powiedział pan Adam z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Budynek dworca "Szklarska Poręba Górna" powstał w 1902 roku, a w 1919 został rozbudowany. W 2021 roku obiekt zarządzany przez PKP S.A. przeszedł remont o wartości ponad 22 milionów złotych, dzięki czemu turyści i mieszkańcy miasta pod Szrenicą mogą w komfortowych warunkach oczekiwać na pociąg, ale też korzystać z wielu atrakcji, które gmina oferuje w części pomieszczeń. Odbywają się tam wystawy, pokazy filmów, koncerty i szereg innych działań.